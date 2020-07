Kolumbien: Radprofi Quintana bei Kollision mit Auto leicht verletzt

Bogotá (SID) - Radprofi Nairo Quintana ist beim Training in seiner kolumbianischen Heimat mit einem Auto kollidiert und hat sich dabei leicht verletzt. Die Verwaltung des kleinen Ortes Motavita twitterte am Freitag Bilder von Quintana, auf denen zu sehen ist, wie er von der Polizei vernommen wird. Der 30-Jährige habe sich "Schmerzen im Knie" und "Kratzer am Ellenbogen" zugezogen, sagte Bürgermeisterin Mery Mozo Fonseca beim Sender Blu Radio.

Nairo Quintana wurde nach dem Unfall medizinisch betreut © SID

Der Zusammenprall ereignete sich bereits am Donnerstag und wurde laut der Verwaltung durch ein "unsachgemäßes Manöver des Autofahrers" verursacht. Dieser wollte anschließend flüchten, doch Quintanas jüngerer Bruder Dayer, der ebenfalls beim französischen Team Arkea-Samsic unter Vertrag steht, stoppte den Fahrer.

Bergspezialist Quintana, der 2014 den Giro d'Italia und zwei Jahre später die spanische Vuelta gewonnen hatte, kehrte nach seinem Unfall in sein Haus nach Boyaca zurück, wo er medizinisch betreut wurde.