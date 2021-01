Kombi- und Springerinnen-Weltcups werden in Lillehammer nachgeholt

Köln (SID) - Die Nordischen Kombinierer und Kombiniererinnen erhalten kurz vor der WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) eine neue Gelegenheit zur Generalprobe. Die Anfang Dezember wegen der Corona-Pandemie abgesagten Einzel-Weltcups in Lillehammer werden nun vom 12. bis 14. Februar an gleicher Stelle nachgeholt.

Weltcup wird in Lillehammer nachgeholt © SID

Die Männer bestreiten dabei am 13. (Normalschanze) und 14. Februar (Großschanze) zwei Rennen. Am 12. und 13. Februar finden der zweite und dritte Frauen-Weltcup der Geschichte statt. Auch die Skispringerinnen sind mit zwei Nachhol-Weltcups am 13. (Normalschanze) und 14. Februar (Großschanze) in Lillehammer im Einsatz.