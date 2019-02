Kombination: Faißt und Geiger in Lauerstellung - Lamparter führt

Klingenthal (SID) - Die Kombinierer Manuel Faißt (Baiersbronn) und Vinzenz Geiger (Oberstdorf) liegen beim Heim-Weltcup in Klingenthal nach dem Springen in Lauerstellung. Faißt hat als Dritter nur 13 Sekunden Rückstand auf den führenden Junioren-Weltmeister Johannes Lamparter (Österreich). Der in der Loipe deutlich stärkere Team-Olympiasieger Vinzenz Geiger (Oberstdorf/+0:48 Minuten) geht um 15.00 Uhr (ARD und Eurosport) als Siebter ebenfalls aussichtsreich in den Skilanglauf über 10 Kilometer.

Vinzenz Geiger hat Chancen auf einen Podestplatz © SID

Als Favorit startet der im Gesamtweltcup führende Jarl Magnus Riiber (+0:27) von Position vier. Der Norweger kann schon in Klingenthal vorzeitig seinen ersten Gewinn des Gesamtweltcups perfekt machen. Gute Chancen darf sich auch der starke Läufer Fabian Rießle (Breitnau/+1:09) als Neunter ausrechnen.

Rekordweltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf/+1:30) startet als 13. direkt hinter Terence Weber (Geyer/+1:24). Olympiasieger Eric Frenzel hatte wegen eines grippalen Infekts auf sein Heimspiel verzichtet.