Kombination: Frenzel führt Aufgebot beim Saisonstart an

Kuusamo (SID) - Mit dem dreimaligen Olympiasieger Eric Frenzel an der Spitze starten die Nordischen Kombinierer von Bundestrainer Hermann Weinbuch am Freitag in die Weltcupsaison. Weinbuch nominierte insgesamt acht Athleten, darunter auch den sechsmaligen Weltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf) sowie die Team-Olympiasieger Fabian Rießle (Breitnau) und Vinzenz Geiger (Oberstdorf).

Führt in der ewigen Bestenliste: Eric Frenzel © SID

"Wir sind froh, dass es jetzt endlich losgeht. Wir haben fleißig trainiert, akribisch gearbeitet, und ich denke, dass wir gut vorbereitet sind", sagte Weinbuch. Den besten Eindruck habe zuletzt Rydzek hinterlassen. Der Bayer sei nach seiner Fußverletzung mit sechswöchiger Trainingspause aber "im Springen noch etwas instabil".

Im finnischen Kuusamo stehen ab Freitag insgesamt drei Weltcuprennen an. In der vergangenen Saison hatte das Weinbuch-Team nur zwei der 21 Einzelrennen gewonnen. - Das deutsche Aufgebot für den Weltcupauftakt in Kuusamo: Manuel Faißt (Baiersbronn), Eric Frenzel (Geyer), Vinzenz Geiger (Oberstdorf), David Mach (Buchenberg), Fabian Rießle (Breitnau), Johannes Rydzek (Oberstdorf), Julian Schmid (Oberstdorf), Terence Weber (Geyer)