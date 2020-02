Kombination: Frenzel nach starkem Sprung schon Dritter - Riiber klar vorne

Köln (SID) - Eric Frenzel hat am zweiten Tag des Kombinierer-Triples in Seefeld auf der Schanze viel Boden gut gemacht. Der dreimalige Olympiasieger zeigte mit 106,5m einen starken Sprung und verbesserte sich in der Gesamtwertung auf den dritten Platz. Der Rückstand des viermaligen Triple-Siegers auf den führenden Norweger Jarl Magnus Riiber ist vor dem Skilanglauf über 10 km ab 15.00 Uhr (ZDF und Eurosport) mit 1:20 Minuten aber deutlich.

Eric Frenzel zeigte einen starken Sprung © SID

Team-Olympiasieger Vinzenz Geiger (Oberstdorf/+1:36) fiel beim Saisonhöhepunkt dagegen vom zweiten auf den sechsten Platz zurück und haderte mit den Windverhältnissen. "Das war eine Frechheit, bei solchen Bedingungen losgeschickt zu werden. Wenn man so viel Rückenwind hat, hat man keine Chance", sagte der zweimalige Saisonsieger im ZDF.

Platz zwei belegt in Jens Luraas Oftebro (+1:00) ein weiterer Norweger. Der zunächst auf Rang zwei positionierte Harald Johnas Riiber, älterer Bruder von Jarl Magnus, wurde dagegen wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert.

Gut im Rennen liegt auch Terence Weber (Geyer/+2:09) als Neunter. Stark verbessert zeigte sich zudem der sechsmalige Weltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf/+2:40), der mit 104,5 m seinen wohl besten Sprung des Winters zeigte und sich vom 23. auf den 18. Rang verbesserte.

Beim Triple werden die Rückstände von Tag zu Tag mitgenommen. Die Entscheidung fällt am Sonntag (12.00/14.40) bei einem "Marathon" mit einem Sprung und einem Langlauf über 15 km.