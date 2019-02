Kombination: Junge DSV-Duos chancenlos - Finnland beendet Durststrecke

Lahti (SID) - Der Nachwuchs der deutschen Kombinierer hat beim Teamsprint in Lahti wie erwartet das Podest klar verpasst. In Abwesenheit der gesamten A-Mannschaft belegten Julian Schmid (Oberstdorf) und Maximilian Pfordte (Grüna) als bestes DSV-Duo nach einer ordentlichen Leistung den zwölften Rang unter den 16 Teams. Für den ersten finnischen Weltcuperfolg seit fast neun Jahren sorgten Ilkka Herola und Eero Hirvonen.

Beim finnischen Sieg lief deutsches Duo auf Rang zwölf © SID

"Im Weltcup ist die Geschwindigkeit schon höher. Da muss ich mich ein bisschen rantasten. Dennoch war es eine schöne Erfahrung", sagte Schmid, der zwei Wochen zuvor an gleicher Stelle Junioren-Weltmeister geworden war, in der ARD. Wendelin Thannheimer (Oberstdorf) und Martin Hahn (Klingenthal) landeten auf dem 15. Rang.

Herola und Hirvonen gewannen derweil vor eigenem Publikum im Zielsprint knapp vor Norwegen mit Schlussläufer Jörgen Grabaak und Espen Björnstad sowie den Österreichern Wilhelm Denifl und Mario Seidl. Für den zuvor letzten finnischen Sieg hatte im März 2010 ebenfalls in Lahti Weltcuprekordsieger Hannu Manninen gesorgt.

Die Mannschafts-Olympiasieger Johannes Rydzek, Fabian Rießle, Eric Frenzel und Vinzenz Geiger hatten ebenso wie Manuel Faißt und Terence Weber mit Blick auf die WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März) auf die Reise nach Finnland verzichtet. Rydzek und Co. trainierten stattdessen auf der Schanze. "Wir wollen der ansteigenden Form noch einmal einen letzten Schliff verpassen. Dazu werden wir in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen springen", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch im Vorfeld.