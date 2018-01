Kombination: Rießle behauptet Rang drei - Watabe führt klar

Seefeld in Tirol (SID) - Kombinierer Fabian Rießle hat am zweiten Tag des Seefeld-Triples seinen dritten Platz zunächst behauptet. Der Staffel-Weltmeister sprang auf 99,5 m und geht aussichtsreich in den Langlauf über zehn Kilometer (15.45 Uhr/ARD und Eurosport). Der führende Japaner Akito Watabe (106,0 m) hat zwar bereits einen Vorsprung von 1:24 Minuten auf Rießle, zumindest der Norweger Jarl Magnus Riiber (+0:25) auf Rang zwei ist aber in Reichweite.

Fabian Rießle geht aussichtsreich in den Langlauf © SID

Das übrige DSV-Team zeigte auf der Schanze erneut eine durchwachsene Leistung. Vinzenz Geiger (Oberstdorf/+1:45) ist weiterhin Siebter, Olympiasieger und Titelverteidiger Eric Frenzel (Oberwiesenthal) hat auf Rang 15 bereits einen Rückstand von 2:26 Minuten. Rekordweltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf) liegt sogar 2:57 Minuten hinter Watabe auf Rang 22.

Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt am Sonntag (12.30/15.30 Uhr/ARD und Eurosport), wenn gleich zwei Sprünge und 15 Kilometer in der Loipe folgen. Die bisherigen vier Triple-Auflagen hat alle Eric Frenzel gewonnen.