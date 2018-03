Kombination: Rießle nach dem Springen Achter - Riiber führt

Oslo (SID) - Team-Olympiasieger Fabian Rießle hat beim Weltcup in Oslo als einziger deutscher Kombinierer eine Topplatzierung in Sicht. Der 27-Jährige liegt nach dem Springen am Holmenkollen auf Rang acht und geht mit einem Rückstand von 1:03 Minuten auf den führenden Norweger Jarl Magnus Riiber in den Skilanglauf über zehn Kilometer (13.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Bester DSV-Starter ist zunächst Manuel Faißt (Baiersbronn/+0:46) auf Rang vier, Faißt gilt jedoch als schwächerer Läufer.

Fabian Rießle liegt in Oslo in guter Aussichtsposition © SID

Die beiden deutschen Einzel-Olympiasieger enttäuschten: Eric Frenzel (Oberwiesenthal/+1:50) und Johannes Rydzek (Oberstdorf/+1:55) liegen nur auf den Rängen 14 und 17. "Der Rückstand ist schon ziemlich groß. Viel drin ist nicht mehr", sagte Rydzek im ZDF. Der Allgäuer wird damit auch im Kampf um den Gesamtweltcup Punkte verlieren, derzeit liegt er auf Rang drei.

Noch weiter zurück folgen Team-Olympiasieger Vinzenz Geiger (Oberstdorf/+2:30) und Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt/+2:51) auf den Rängen 29 und 36.

Abschied nehmen hieß es für Mikko Kokslien. Der Norweger absolvierte an seinem 33. Geburtstag den letzten Wettkampfsprung seiner Karriere, abgewunken wurde er von seiner kleinen Tochter Vilja. Kokslien hatte 2015 und 2017 WM-Silber mit der Mannschaft gewonnen.