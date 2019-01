Kombination: Rydzek und Faißt nach dem Springen in guter Position

Otepää (SID) - Die deutschen Kombinierer Johannes Rydzek (Oberstdorf) und Manuel Faißt (Baiersbronn) gehen beim zweiten Weltcup im estnischen Otepää mit einer hervorragenden Ausgangsposition in die Loipe. Auf der Tehvandi-Schanze sprang der frühere Junioren-Weltmeister Faißt mit einer Weite von 95,5 Metern auf den zweiten Rang (+30 Sekunden), Olympiasieger Rydzek kam auf 94,5 Meter und startet als Dritter (+36 Sekunden) in den Langlauf. Besser war nur der Gesamtweltcup-Führende Jarl Magnus Riiber (Norwegen) mit 98 Metern.

Johannes Rydzek startet als Dritter in den Langlauf © SID

"Wenn die Grundform stabil ist, ist es auch einfacher, sich an eine neue Schanze anzupassen. Das war der beste Sprung, den ich hier gezeigt habe", sagte Faißt im ZDF.

Der deutsche Meister Fabian Rießle (Breitnau) hat nach einem Sprung auf 88,5 Meter als 19. (+1:32 Minuten) kaum Chancen auf eine Spitzenplatzierung. Terence Weber (Geyer) sprang mit 91 Metern auf Rang elf (+1:07 Minuten), wird diese Position im Laufen aber kaum behaupten können.

Am Samstag war das erste Springen in Otepää wegen zu starker Winde abgesagt worden. Als Grundlage für den Langlauf diente daher der am Freitag provisorisch durchgeführte Durchgang. Nach einer starken Laufleistung kam Vinzenz Geiger (Oberstdorf) als bester Deutscher auf Rang sechs, wird dies am Sonntag aber kaum wiederholen können. Der 21-Jährige geht als 16. mit 1:17 Minuten Rückstand in die Loipe.