Kombination: Schmid zunächst auf Rang 13 - Seidl führt

Lahti (SID) - Junioren-Weltmeister Julian Schmid peilt beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Lahti das beste Ergebnis seiner Karriere an. In Abwesenheit der deutschen Topstars sprang der 19-Jährige aus Oberstdorf auf 115,0 m und geht als 13. in den Skilanglauf über zehn Kilometer (15.15 Uhr/ARD und Eurosport). Schmids Rückstand auf den klar führenden Österreicher Mario Seidl beträgt 2:10 Minuten.

Julian Schmid geht als 13. in den Skilanglauf © SID

Seidl segelte auf 132,0 m und geht 43 Sekunden vor Akito Watabe ins Rennen, Dritter ist der Norweger Espen Björnstad (+0:58 Minuten). Ein Großteil der Weltelite hatte mit Blick auf die WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März) auf die Wettkämpfe verzichtet, darunter auch die Mannschafts-Olympiasieger Johannes Rydzek, Fabian Rießle, Eric Frenzel und Vinzenz Geiger sowie Weltcup-Spitzenreiter Jarl Magnus Riiber (Norwegen).

"Mein Sprung war recht ordentlich. Ein Top-20-Platz wäre ganz gut", sagte Schmid, der vor zwei Wochen an gleicher Stelle bei der Junioren-WM zwei Goldmedaillen gewonnen hatte. Sein bislang bestes Weltcup-Ergebnis ist der am vergangenen Wochenende erreichte 17. Rang aus Klingenthal. Zweitbester DSV-Junior war Maximilian Pfordte (Grüna/+2:52) auf Rang 26. Martin Hahn (Klingenthal), Wendelin Thannheimer (Oberstdorf) und David Mach (Buchenberg) liegen mehr als drei Minuten zurück.