Kombination: Springen abgesagt - Faißt Führender

Klingenthal (SID) - Wind und Schnee haben beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Klingenthal zu einer Absage des Springens geführt. Für die Entscheidung in der Loipe ab 15.00 Uhr (ARD und Eurosport) werden daher die Ergebnisse des provisorischen Durchgangs von Freitag herangezogen. Dort hatte Manuel Faißt (Baiersbronn) den besten Sprung gezeigt und geht somit als führender Läufer an den Start.

Springen abgesagt: Faißt geht als erster in die Loipe © SID

Faißt hat acht Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Wilhelm Denifl. Als Favorit geht aber der im Gesamtweltcup führende Jarl Magnus Riiber als Vierter (+0:15 Minuten) ins Rennen. Sollte dem Norweger sein zehnter Saisonsieg gelingen, ist ihm der erste Triumph in der Gesamtwertung nicht mehr zu nehmen.

Auf das Podest hoffen dürfen aus deutscher Sicht vor allem Fabian Rießle (Breitnau/+0:26) als Fünfter und Vinzenz Geiger (Oberstdorf/+0:54) als Neunter. Rekordweltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf/+2:06) hat als 22. keine Podestchance mehr. Olympiasieger Eric Frenzel (Geyer) hatte wegen eines grippalen Infekts auf sein Heimspiel verzichtet.