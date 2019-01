Kombination: Springen abgesagt - Weber als Siebter in die Loipe

Otepää (SID) - Zu starker Wind hat beim Weltcup der Nordischen Kombinierer im estnischen Otepää zu einer Absage des Springens geführt. Als Grundlage für die Entscheidung in der Loipe (12.30 MEZ/ZDF und Eurosport) dient somit der am Freitag durchgeführte provisorische Durchgang. Als bester Deutscher geht demnach Terence Weber (Geyer) auf Position sieben an den Start, sein Rückstand auf den führenden Österreicher Franz-Josef Rehrl beträgt 33 Sekunden.

Terence Weber geht als bester Deutscher in die Loipe © SID

Nur drei Sekunden hinter Rehrl geht der im Weltcup führende Norweger Jarl Magnus Riiber als Favorit ins Rennen. Zweitbester Deutscher ist Manuel Faißt (Baiersbronn/+0:40 Minuten) als Achter, Julian Schmid (+0:52) und Vinzenz Geiger (beide Oberstdorf/+0:55) belegen die Ränge elf und zwölf. Die laufstarken Johannes Rydzek (Oberstdorf/+1:30) und Fabian Rießle (Breitnau/+2:32) liegen bereits deutlich zurück.

Olympiasieger Eric Frenzel (Geyer) hatte auf die Reise nach Estland verzichtet. Der 30-Jährige hat auch in der Weihnachtspause seine Probleme auf der Schanze nicht abstellen können. Auch Bundestrainer Hermann Weinbuch fehlt in Otepää und legt stattdessen mit Frenzel Extraschichten ein.