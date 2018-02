Kombinierer Frenzel trägt die deutsche Fahne bei Eröffnungsfeier

Pyeongchang (SID) - Olympiasieger Eric Frenzel trägt die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele am Freitag in Pyeongchang. Der Nordische Kombinierer setzte sich etwas überraschend gegen Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, Rodlerin Natalie Geisenberger, Eishockey-Star Christian Ehrhoff und Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg durch. Das teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) mit, nachdem am Mittwochabend das Ergebnis bereits durchgesickert war.

Eric Frenzel ist Fahnenträger der deutschen Mannschaft © SID

"Jede und jeder der fünf Nominierten wäre in jeder Hinsicht ein hervorragender und würdiger Fahnenträger gewesen. Auch wenn es letztlich nur einer werden konnte, haben alle fünf gewonnen", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann am Donnerstag bei der Präsentation des Fahnenträgers. Dies habe die äußerst positive Resonanz innerhalb und außerhalb der Mannschaft deutlich gemacht. "Nun wird sich Team D hinter dem Vorzeige-Athleten Eric Frenzel versammeln und den unabdingbar notwendigen Mannschaftsgeist entwickeln", so Hörmann weiter.

Frenzel wurde am Donnerstagabend im Deutschen Haus offiziell präsentiert. Allerdings verspätet, weil sein Flieger aus München mehr als sechs Stunden Verspätung hatte. Der fünfmalige Gesamtweltcupsieger genoss vor allem bei seinen Teamkollegen starken Rückhalt.

Während Pechstein bei der öffentlichen Abstimmung die meisten Stimmen erhielt, machte Frenzel dies mit dem starken Votum im "Team D" mehr als wett. Am Ende lag er mit insgesamt 31,4 Prozent der Stimmen deutlich vor Pechstein (24,5). Dahinter folgten Ehrhoff (18,7), Rebensburg (16,7) und Geisenberger (8,7).

Der Verband hatte fünf Kandidaten vorgeschlagen, bis zum 4. Februar konnten die Öffentlichkeit und die deutschen Olympia-Athleten abstimmen. Beide Seiten wurden mit 50 Prozent gewichtet, die Prozentzahlen aus beiden Lagern addiert.

Der 29-jährige Frenzel ist nach Karl Neuner (1928), Helmut Böck (1952), Georg Thoma (1964) und Urban Hettich (1980) der fünfte Kombinierer, der die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Winterspiele trägt.