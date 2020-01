Kombinierer Geiger knackt Riiber und holt zweiten Saisonsieg

Köln (SID) - Vinzenz Geiger hat den deutschen Kombinierern den zweiten Saisonsieg beschert und erneut Topstar Jarl Magnus Riiber bezwungen. Der Team-Olympiasieger aus Oberstdorf setzte sich im italienischen Val di Fiemme im Zielsprint gegen den Norweger durch und feierte den dritten Weltcupsieg seiner Karriere. Für Riiber war es im neunten Saisonrennen erst die zweite "Niederlage" - wieder gegen Geiger. Dritter wurde Riibers Teamkollege Jörgen Graabak.

Vinzenz Geiger holt zweiten Saisonsieg © SID

"Wir haben Runde für Runde auf ihn aufgeholt. Als wir dran waren, habe ich gedacht: Heute packst du ihn", sagte Geiger in der ARD. Der 22-Jährige war nach einem ordentlichen Sprung auf 97,0 m vom zwölften Rang in die Loipe gegangen, sein Rückstand auf Riiber betrug 52 Sekunden. Wie schon bei seinem zweiten Platz einen Tag zuvor machte der DSV-Star jedoch viel Boden gut und stand zum fünften Mal in Folge auf dem Treppchen.

Team-Olympiasieger Fabian Rießle (Breitnau) musste sich im Kampf um das Podest nach einem Foto-Finish mit Rang vier zufriedengeben. Auch Weltmeister Eric Frenzel (Geyer/7.), Manuel Faißt (Baiersbronn/9.) und Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek (Oberstdorf/10.) landeten in den Top Ten und sorgten für ein erstklassiges Ergebnis des Teams von Bundestrainer Hermann Weinbuch.