Kombinierer Rießle führt in Klingenthal

Klingenthal (SID) - Die deutschen Kombinations-Olympiasieger haben beim Weltcup in Klingenthal beste Chancen auf einen Heimsieg. Nach dem Springen am Schwarzberg liegt Fabian Rießle (Breitnau) mit einem Satz auf 139,5 m in Führung und geht mit 21 Sekunden Vorsprung auf den Gesamtweltcup-Führenden Akito Watabe (Japan) in den Skilanglauf über 10 km ab 13.45 Uhr.

Rießle geht mit 21 Sekunden Vorsprung in den Skilanglauf © SID

"Der Sprung war echt cool. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich als Führender im Langlauf machen soll", sagte Rießle in der ARD.

Auch Eric Frenzel (Oberwiesenthal) als Sechster (+0:41 Minuten) und Johannes Rydzek (Oberstdorf) als Siebter (+0:46) brachten sich bei schwierigen Windverhältnissen in eine starke Ausgangsposition. Manuel Faißt (Baiersbronn) als Achter (+0:48) liegt ebenfalls noch in den Top 10. Vinzenz Geiger (Oberstdorf) geht von Platz 13 (+1:10) ins Finale.

"Wir haben sehr viele Möglichkeiten, um den Sieg mitzukämpfen", sagte der deutsche Assistenztrainer Ronny Ackermann. Keine Chance auf eine Topplatzierung hat hingegen Routinier Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) auf Rang 33 (+2:59).