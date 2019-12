Kombinierer mit Podestchance - Riiber erstmals nicht vorne

Köln (SID) - Die deutschen Kombinierer sind solide ins letzte Weltcup-Wochenende des Jahres gestartet und haben beim ersten von zwei Einzelwettkämpfen in Ramsau am Dachstein zumindest noch eine Podestchance. Nach dem Springen liegen Manuel Faißt (Baiersbronn) sowie die Team-Olympiasieger Fabian Rießle (Breitnau) und Vinzenz Geiger (Oberstdorf) auf den Plätzen sechs, neun und zehn in Lauerstellung.

Manuel Faißt belegt nach dem Springen den sechsten Rang © SID

Erstmals in dieser Saison geht Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber nicht als Führender in die Loipe. Der Normalschanzen-Weltmeister, der sämtliche fünf bisherigen Rennen gewonnen und damit einen Startrekord aufgestellt hat, liegt nach einem Sprung auf 93,0 m mit 32 Sekunden Rückstand hinter seinem Landsmann Espen Björnstad (96,5) auf Platz zwei, hat aber im 10-km-Skilanglauf ab 14.15 Uhr beste Chancen auf Sieg Nummer sechs. Dritter ist der Österreicher Franz-Josef Rehrl (+0:39 Minuten).

Faißt (+0:54), Rießle (+1:04) und Geiger (+1:06) können gemeinsam auf die Aufholjagd gehen. Rekordweltmeister Eric Frenzel (Geyer) blieb als 25. (+1:32) erneut unter seinen Möglichkeiten. Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek (Oberstdorf) ist auf der Schanze weiterhin nicht konkurrenzfähig und liegt auf Platz 37 (+2:14).