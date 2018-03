Kombinierer ohne Chance: Rießle als bester zur Halbzeit auf Rang 14

Schonach (SID) - Die deutschen Kombinations-Olympiasieger haben beim Schwarzwaldpokal in Schonach schon im Springen alle Siegchancen eingebüßt. Als bester DSV-Starter liegt Fabian Rießle (Breitnau) nach einem Sprung auf 95,5 m bei sehr schwierigen und ständig wechselnden Windbedingungen auf Platz 14 und darf bei 1:15 Minuten Rückstand auf den führenden Norweger Jarl-Magnus Riiber kaum noch auf seinen vierten Weltcupsieg in Folge hoffen.

Die Siegesserie von Fabian Rießle droht zu reißen © SID

Vinzenz Geiger (+1:24) und Johannes Rydzek (beide Oberstdorf/+1:27) gehen von Platz 20 und 21 in den abschließenden 10-km-Skilanglauf ab 14.10 Uhr. Keine Chance auf seinen dritten Sieg beim Schwarzwaldpokal in Serie hat Eric Frenzel (Oberwiesenthal). Der dreimalige Olympiasieger, der im Vorjahr beide Rennen in Schonach gewonnen hatte, sprang nur 89,0 m und hat als 33. 1:48 Minuten Rückstand

Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) liegt in seinem vorletzten Karrierewettkampf nur auf Platz 42 (+2:20). Zweitbester Deutscher ist Manuel Faißt (Baiersbronn) auf Rang 15 (+1:16).