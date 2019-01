Kommt Jonathas zurück? 96-Manager Heldt bestätigt Gespräche

Hannover (SID) - Beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hannover 96 bahnt sich eine Rückkehr des verliehenen Stürmers Jonathas an. Manager Horst Heldt bestätigte Gespräche mit dem 29 Jahre alten Profi, der derzeit für Corinthians Sao Paulo spielt. "Er möchte gern zurückkommen", sagte Heldt der Bild und dem Sportbuzzer. Hannover sucht noch eine Verstärkung für die Offensive, eine Entscheidung über die Personalie Jonathas stehe aber noch aus.

Stürmer Jonathas soll zurück nach Hannover kommen © SID

Der Leihvertrag mit Corinthians läuft noch bis Sommer 2019, an Hannover ist Jonathas bis 2020 gebunden. Er war 2017 für rund neun Millionen Euro Ablöse von Rubin Kasan an die Leine gewechselt. In zwölf Bundesliga-Partien erzielte der Angreifer drei Tore, bevor er nach Brasilien transferiert wurde.