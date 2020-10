"Kompletter Vertrauensverlust": FIS trennt sich von Generalsekretärin Lewis

Köln (SID) - Der internationale Ski-Verband FIS hat sich mit sofortiger Wirkung von seiner langjährigen Generalsekretärin Sarah Lewis (55) getrennt. Die Entscheidung gegen die Britin sei im Rahmen der Council-Sitzung am Freitag mit breiter Mehrheit getroffen worden. Grundlage sei "ein kompletter Vertrauensverlust", hieß es in einer kurzen FIS-Mitteilung.

Sarah Lewis war seit dem Jahr 2000 bei der FIS im Amt © SID

Die frühere Skirennfahrerin, die 1988 bei den Winterspielen in Calgary gestartet war, stand seit 1994 in Diensten der FIS. Im Jahr 2000 übernahm Lewis das Amt der Generalsekretärin. Sie galt bislang als Kandidatin für die Nachfolge des FIS-Präsidenten Gian Franco Kasper, der im kommenden Sommer seinen Posten räumen will.

Ursprünglich hätte die Kür eines neuen Präsidenten bereits im Mai beim FIS-Kongress im thailändischen Pattaya vorgenommen werden sollen, doch das Treffen fiel der rasanten Ausbreitung des Coronavirus zum Opfer und wurde abgesagt. Der 52. FIS-Kongress soll nun am 5. Juni 2021 im slowenischen Portoroz stattfinden.