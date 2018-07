Konkurrenz für Karius? Liverpool bietet angeblich 70 Millionen für Roms Torwart Alisson

Rom (SID) - Der zuletzt viel kritisierte deutsche Torhüter Loris Karius (25) könnte beim FC Liverpool große Konkurrenz bekommen. Wie italienische Medien berichten, ist das Interesse des englischen Fußball-Erstligisten am brasilianischen Torwart Alisson von der AS Rom konkret. Der Klub von Teammanager Jürgen Klopp will nach Informationen der Gazzetta dello Sport 70 Millionen Euro für den 25-Jährigen bieten.

Laut Medien in Liverpool im Gespräch: Alisson © SID

Karius ist in Liverpool spätestens seit dem Champions-League-Finale umstritten, als er bei der 1:3-Niederlage gegen Real Madrid zwei Gegentreffer durch schwere Fehler verschuldete.

Um Alisson, der seit zwei Jahren in Rom unter Vertrag steht, bemüht sich nach Angaben der Gazzetta allerdings auch Liverpools Ligarivale FC Chelsea. Der Torhüter, der bei der WM mit Brasilien das Viertelfinale erreicht hatte, ist demnach ein Wunschkandidat von Chelseas neuem Teammanager Maurizio Sarri.