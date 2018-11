Konkurrenz für Wagner: Lakers holen Routinier Chandler

Los Angeles (SID) - Neuling Moritz Wagner (21) hat bei den Los Angeles Lakers noch vor seinem Debüt in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA neue Konkurrenz bekommen. Die Kalifornier sicherten sich die Dienste von Routinier Tyson Chandler, 2011 an der Seite von Dirk Nowitzki Champion mit den Dallas Mavericks und 2012 Olympiasieger mit dem Team USA.

Verstärkung für die Los Angeles Lakers: Tyson Chandler © SID

Die Phoenix Suns hatten sich am Wochenende vom 36-Jährigen getrennt, am Montag (Ortszeit) griff L.A. zu. Chandler soll als zweiter Center hinter JaVale McGee zum Einsatz kommen und dem schwach gestarteten Team um Superstar LeBron James besonders in der Defense und beim Rebound helfen.

Der Berliner Wagner, im Sommer von den Lakers an Position 25 gedraftet, hat noch kein NBA-Spiel absolviert. Nach Verletzungsproblemen gehörte der Center zuletzt zum Aufgebot, wurde aber nicht eingesetzt.