Kontaktsportarten in Italien wieder zugelassen

Köln (SID) - Italien unternimmt weitere Schritte zur Lockerung der Vorsichtsmaßnahmen im Sport. So ist ab Donnerstag die Ausübung von Kontaktsportarten wieder erlaubt, auch in Hallen kann wieder ohne Sicherheitsabstände trainiert und gespielt werden. "Sportzentren dürfen im ganzen Land öffnen. Damit können Tausende Menschen ihre Aktivität wieder aufnehmen", kündigte Sportminister Vincenzo Spadafora an.

Sportminister Spadafora lässt Sportzentren wieder öffnen © SID

Der Beschluss wurde im Einklang mit dem wissenschaftlichen Komitee gefasst, das die Regierung in Sachen Coronavirus berät. Die Zahl der Neuinfektionen und der Todesopfer in dem vom Coronavirus schwer betroffenen Italien ist seit Wochen stark rückläufig. Am vergangenen Wochenende hatte die Serie A als erste nationale Sportliga den Spielbetrieb wieder aufgenommen.