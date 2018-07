Konzert in Hannover: Helene Fischer "verjagt" 96-Profis

Hannover (SID) - Helene Fischer "verjagt" die Fußball-Profis von Hannover 96: Wegen der Auf- und Abbauarbeiten für das Konzert des Schlagerstars am Dienstag in der WM-Arena am Maschsee müssen die Spieler des Bundesligisten zwei Tage lang auf einem anderen Platz trainieren. Dennoch hat ein Großteil des Kaders einen Konzertbesuch geplant, Gleiches gilt für Trainer Andre Breitenreiter und Manager Horst Heldt.