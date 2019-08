Koslowski mit 15 Spielerinnen in die EM-Vorbereitung

Köln (SID) - Volleyball-Bundestrainer Felix Koslowski geht mit 15 Spielerinnen in die heiße Vorbereitungsphase auf die Europameisterschaft (23. August bis 8. September). Den letzten Schliff vor dem Turnierauftakt in Bratislava (Slowakei) holt sich die Auswahl des deutschen Verbandes DVV in zwei Länderspielen in Münster am Donnerstag (19.00 Uhr) und in Bremen am Freitag (18.00) jeweils gegen Polen.

15 Spielerinnen für die EM-Vorbereitung nominiert © SID

"Wir haben bei der Olympia-Qualifikation gesehen, dass wir mit der Weltspitze mithalten können. Unser Fokus liegt jetzt darauf, dass wir dieses Level konstant abrufen und gegen Spitzenteams auch drei Sätze gewinnen können. Die zuletzt gezeigten Leistungen stimmen mich im Hinblick auf die EM aber sehr positiv", sagte Koslowski, der ohne die Außenangreiferinnen Hanna Orthmann (Oberschenkelprobleme) und Ivana Vanjak planen muss. Für Vanjak, die nach einem Kreuzbandriss mittlerweile auf das Feld zurückgekehrt ist, sei die EM-Belastung noch eine "zu hohe Hürde".

Koslowski wird nach dem letzten Länderspiel am Freitag noch eine Spielerin streichen. Am Samstag geht es für den Weltranglisten-15. ins österreichische Steinbrunn, am 21. August reist das Team zur Vorrunde nach Bratislava.

Die EM findet erstmals in vier Ländern (Polen, Türkei, Slowakei, Ungarn) statt. In der Vorrunde treffen die Frauen in der Gruppe D auf den Gastgeber, Spanien, die Schweiz, Russland und Weißrussland. Aus jeder der vier Sechser-Gruppen qualifizieren sich die vier besten Teams für das Achtelfinale.

Der vorläufige deutsche EM-Kader:

Lina Alsmeier, Linda Bock, Marie Schölzel (USC Münster), Nele Barber, Kimberly Drewniok, Denise Hanke, Anna Pogany (SSC Palmberg Schwerin), Jennifer Geerties (Imoco Volley Conegliano), Lisa Gründing, Natalie Wilczek (SC Potsdam), Pia Kästner (Allianz MTV Stuttgart), Louisa Lippmann (Shanghai), Jana-Franziska Poll (Ladies in Black Aachen), Lena Stigrot, Camila Weitzel (Dresdner SC)