Kovac blendet Bayern-Zukunft aus: "Wichtig ist nur die Eintracht"

Frankfurt/Main (SID) - Trainer Niko Kovac vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt blendet die Nebengeräusche vor dem Spiel bei seinem künftigen Arbeitgeber so gut es geht aus. "Was mich derzeit bei Bayern München interessiert ist nur die Tatsache, wie wir sie schlagen können", sagte Kovac vor der Begegnung am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Wichtig ist nur die Eintracht und das, was wir noch erreichen können."

Niko Kovac konzentriert sich nur auf die Eintracht © SID

Drei Spieltage vor dem Saisonende belegen die Hessen den siebten Rang, der ihnen aufgrund der Teilnahme im DFB-Pokal-Finale definitiv für die Europa League genügen würde. Kovac geht davon aus, dass "wir noch vier Punkte holen müssen" und sieht es keinesfalls als Vorteil, dass die Bayern vor dem Champions-League-Rückspiel bei Real Madrid rotieren werden.

"Die Spieler, die gegen uns auf dem Platz stehen, wollen das Maximum herausholen und sich für das Duell in Madrid empfehlen. Das macht es für uns noch komplizierter", sagte Kovac. Verzichten muss der 46-Jährige in München auf die angeschlagenen Kevin-Prince Boateng, Ante Rebic, Carlos Salcedo, Danny Blum und den gesperrten Makoto Hasebe.