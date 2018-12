Kovac bringt in Amsterdam erneut dieselbe Bayern-Startelf

Amsterdam (SID) - Bayern Münchens Trainer Niko Kovac verzichtet auch im letzten Gruppenspiel der Fußball-Champions-League bei Ajax Amsterdam auf eine Rotation. Der 47-Jährige bringt für den Kampf um Platz eins in Gruppe E zum dritten Mal in Folge dieselbe Startformation. Wie in den Bundesligaduellen bei Werder Bremen (2:1) und gegen den 1. FC Nürnberg (3:0) sitzt damit Nationalspieler Mats Hummels zunächst draußen.

Nico Kovac bringt erneut dieselbe Startformation © SID

Neben Hummels und Ersatztorhüter Sven Ulreich nehmen Javi Martinez, Thiago, Kingsley Coman, Renato Sanches und Sandro Wagner auf der Reservebank Platz. Im zentralen Mittelfeld bilden Joshua Kimmich und Leon Goretzka erneut die sogenannte Doppelsechs, die Innenverteidigung stellen Jerome Boateng und Niklas Süle, in der Offensive sind Torjäger Robert Lewandowski sowie das Trio Serge Gnabry, Thomas Müller und Franck Ribery gefragt.

Aufstellung Bayern München: Neuer - Rafinha, Süle, Boateng, Alaba - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Ribery - Lewandowski. - Trainer: Kovac.