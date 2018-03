Kovac lobt Kohfeldt: "Er hat Bremen auf links gedreht"

Frankfurt/Main (SID) - Niko Kovac von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat vor dem Gastspiel bei Werder Bremen am Ostersonntag (15.30 Uhr/Sky) seinen Trainerkollegen Florian Kohfeldt in den höchsten Tönen gelobt. "Dass Bremen nur auf Rang zwölf liegt, liegt nur daran, dass er noch nicht die ganze Saison da war", sagte Kovac am Karfreitag bei der Pressekonferenz: "Er hat Bremen auf links gedreht und macht einen tollen Job." Kovac erwartet daher ein "Spiel auf Augenhöhe".

Niko Kovac schätzt die Arbeit von Florian Kohfeldt © SID

Zu seiner Zukunft bei den Hessen vermied Kovac eine klare Aussage. "Ich habe bis 2019 Vertrag. Wenn nichts dazwischen kommt, werde ich bis 2019 hier arbeiten", sagte der 46-Jährige, der mit Rekordmeister Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird.