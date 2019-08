Kovac nach Perisic-Transfer: "Müssen noch zulegen"

München (SID) - Mit dem Transfer von Ivan Perisic hat Bayern München seine Suche nach Verstärkungen noch nicht abgeschlossen. "Fakt ist, dass wir noch etwas brauchen. Wir müssen noch zulegen", sagte Trainer Niko Kovac vor dem Bundesliga-Auftakt des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Freitag gegen Hertha BSC (20.30 Uhr/ZDF und DAZN).

Niko Kovac will weitere Neuzugänge beim FC Bayern © SID

Er freue sich, "dass Ivan der Erste ist. Wir wissen aber auch, dass es zu Verletzungen kommen kann. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir brauchen Spieler, die den Kader auffüllen und besser machen. Wir sind dabei, den Kader bis 2. September noch zu verstärken", ergänzte Kovac.

Der FC Bayern hatte Perisic am Dienstag zunächst für ein Jahr von Inter Mailand für fünf Millionen Euro ausgeliehen. Die Münchner besitzen danach eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen.

Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler absolvierte am Mittwoch sein erstes Training mit der Mannschaft. Für das Hertha-Spiel ist Perisic aber gesperrt, da er in der letzten Partie für Inter in der vergangenen Spielzeit der Serie A seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte.

Kovac ist von seinem Landsmann überzeugt. "Er ist einer der Top-3-Spieler in der Nationalmannschaft. Er ist beidbeinig sehr stark, aggressiv im Anlaufen, ein Mannschaftsspieler und super im Kopfball. Ich bin sicher, dass er uns das gibt, was wir brauchen", sagte Kovac, der gegen Hertha neben Perisic noch auf den angeschlagenen Javi Martinez (Knieprobleme) verzichten muss.