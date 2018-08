Kovac vor Supercup heiß auf den ersten Titel: "Definitiv ein besonderes Spiel für mich"

München (SID) - Bayern Münchens Trainer Niko Kovac ist vor dem Duell mit seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt im Supercup-Finale am Sonntag (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport2) heiß auf den ersten Titel: "Es ist definitiv ein besonderes Spiel für mich. Außerdem gibt es in Frankfurt etwas zu gewinnen. Der Supercup ist für mich ein wichtiger Titel", sagte der 46-Jährige.

Niko Kovac ist heiß auf den ersten Titel © SID

Kovac freut sich auf seine erste Rückkehr nach Frankfurt nach dem Pokalsieg mit der Eintracht gegen seinen heutigen Verein: "Ich gehe davon aus, dass die Zuschauer nicht vergessen haben, was wir gemeinsamen geleistet haben. Mit dem Pokalsieg haben wir alles richtig gemacht."

Personell kann Kovac fast aus dem Vollen schöpfen und will "auf jeden Fall auch Spieler einsetzen, die etwas später dazugekommen sind". Lediglich der Einsatz von Mittelfeldspieler James ist fraglich. Der Kolumbianer hatte im Test am Mittwoch gegen den Zehntligisten FC Rottach-Egern einen Schlag auf das Sprunggelenk bekommen und fehlte am Freitag im Training.

Jerome Boateng sei gesund und auch "eine Alternative für das Wochenende", erklärte Kovac. Zu den weiterhin schwebenden Wechselgerüchten um den Weltmeister von 2014 sagte der Bayern-Trainer nichts Neues.