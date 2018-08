Kovacic wechselt auf Leihbasis von Real Madrid zu Chelsea

London (SID) - Der englische Fußball-Ex-Meister FC Chelsea hat Mateo Kovacic von Champions-League-Sieger Real Madrid verpflichtet. Der 24-Jährige wechselte für ein Jahr auf Leihbasis zu den Blues. "Es ist eine neue Liga für mich, das ist immer schwierig, aber ich bin sicher, dass der Teammanager und meine Mannschaftskollegen mich unterstützen werden. Ich freue mich auf eine tolle Saison", sagte Kovacic.

Mateo Kovacic wechselt auf Leihbasis zum FC Chelsea © SID

Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte 2015 von Inter Mailand nach Madrid und gewann mit den Königlichen dreimal in Folge die Champions League. Bei der Weltmeisterschaft in Russland kam der 46-malige Nationalspieler in fünf Partien zum Einsatz und wurde mit Kroatien Vizeweltmeister.