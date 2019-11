Kramer befeuert die Euphorie: "Die Fans sollen träumen"

Mönchengladbach (SID) - Christoph Kramer will die Euphorie rund um den Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach keinesfalls bremsen. "Die Fans sollen träumen. Sie sollen Schalen ausschneiden. Aber wir bleiben realistisch und müssen uns jede Woche alles neu erarbeiten", sagte der Weltmeister von 2014 dem SID.

Er selbst gucke sich "gerne die Tabelle an" und sei auch gerne euphorisch. "Euphorie kann tragen, das gehört dazu im Sport, das ist doch was Schönes", sagte der Mittelfeldspieler. Er bevorzuge aber den Realismus: "Vom Kader her sind wir wohl zwischen vier und acht. Alles andere ist eine Überraschung." Bayern München, Borussia Dortmund oder RB Leipzig sieht Kramer vorne.

"Wir haben schon zurecht 25 Punkte. Das gibt die Liga eben her, dass wir mit diesem Punkteschnitt Erster sind", betonte der 28-Jährige. "Vier Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz, das ist unfassbar gut. Aber wir wissen, dass es bis Platz neun auch ganz schnell gehen kann."

Nach der Länderspielpause geht es für die Gladbacher am 23. November bei Union Berlin weiter. Am 7. Dezember kommt der FC Bayern zum Spitzenspiel. "Das einzige Problem an der ganzen Sache ist, dass wir noch 23 Spiele zu spielen haben", sagte Kramer. "Das ist das einzige Problem - aber es ist eben sehr groß."