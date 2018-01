Kramer verzichtet auf Duell mit Weltrekordler Bloemen

Den Haag (SID) - 24 Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang haben die deutschen Olympiastarter Patrick Beckert (Erfurt) und Moritz Geisreiter (Inzell) am kommenden Wochenende beim Weltcup in Erfurt einen prominenter Konkurrenten weniger. Eisschnelllauf-Olympiasieger Sven Kramer aus den Niederlanden hat seine Teilnahme an dieser Veranstaltung abgesagt.

Kramer sagt für Erfurt ab © SID

Der 31-Jährige zieht ein Trainingslager in Klobenstein in den italienischen Dolomiten vor. Damit geht Kramer über 5000 m einem Duell mit dem neuen Weltrekordler Ted-Jan Bloemen (Kanada) aus dem Weg. In Abwesenheit von Kramer hatte Bloemen beim Dezember-Weltcup in Salt Lake City (USA) Kramers 5000m-Weltrekord verbessert.