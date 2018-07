Kranz und Lückenkemper gewinnen Titel über 100m

Nürnberg (SID) - Gina Lückenkemper (Leverkusen) und Kevin Kranz (Wetzlar) haben bei den deutschen Meisterschaften in Nürnberg die Titel über 100 m gewonnen. Kranz kam dabei in 10,28 Sekunden vor dem Titelverteidiger und deutschen Rekordler Julian Reus (Erfurt/10,32) ins Ziel, der zuletzt fünfmal in Serie gewonnen hatte.

Gina Lückenkemper wurde bei Olympia Vierte © SID

Bei den Frauen siegte Titelverteidigerin Lückenkemper, die für die EM in Berlin (6. bis 12. August) bereits nominiert ist, in 11,15 Sekunden vor Lisa Marie Kwayie (Berlin/11,33).

Die bereits über 100 und 200 m für die EM nominierte deutsche Hallenmeisterin Tatjana Pinto (Paderborn) startet in Nürnberg nur in der Staffel.