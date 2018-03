Krawalle nach neuer HSV-Pleite

Hamburg (SID) - Zu Ausschreitungen ist nach der 1:2-Heimpleite des Hamburger SV in der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Hertha BSC gekommen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigte Bilder von Auseinandersetzungen von HSV-Problemfans mit der Polizei, die Ordnungshüter mussten Schlagstöcke und Tränengas einsetzen. Offenbar wollten die Anhänger in den Kabinentrakt gelangen. Am Samstagabend twitterte die Hamburger Polizei, dass sich die Lage am Volksparkstadion wieder beruhigt habe.

HSV-Problemfans sorgen für Krawalle in Hamburg © SID

Der Bundesliga-Dino ist weiterhin Tabellenvorletzter und wartet seit 14 Spielen in der Bundesliga auf einen Sieg. Dem Traditionsklub von der Elbe droht der erste Bundesliga-Abstieg.