Krawalle nach neuer HSV-Pleite - insgesamt neun Verletzte

Hamburg (SID) - Bei den Ausschreitungen rund um die 1:2-Heimpleite des Hamburger SV in der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Hertha BSC haben insgesamt neun Personen Verletzungen erlitten. Dies teilte die Polizei Hamburg auf Anfrage des SID mit.

HSV-Problemfans sorgen für Krawalle in Hamburg © SID

Demnach verletzten sich sechs Ordner, zwei HSV-Anhänger sowie eine Polizistin. Deren Blessur sei aber nicht auf einen tätlichen Angriff zurückzuführen, sagte eine Pressesprecherin.

HSV-Problemfans hatten sich schon im Stadion Auseinandersetzungen geliefert, nach dem Abpfiff der Partie mussten Ordnungshüter dann vor der Arena Schlagstöcke und Tränengas einsetzen. Offenbar wollten die Anhänger in den Kabinentrakt gelangen.

HSV-Klubchef Frank Wettstein verurteilte das Verhalten und kündigte an, konsequent gegen die Gewalttäter vorzugehen. "Das ist nicht tolerierbar. Wir sind in engem Austausch mit den Sicherheitskräften und werden alles Mögliche tun, um solche Störer künftig nicht mehr in unserem Stadion zu haben", sagte Wettstein: "Wir bedauern es sehr, dass es zu Verletzungen gekommen ist."

Der Bundesliga-Dino ist weiterhin Tabellenvorletzter und wartet seit 14 Spielen in der Bundesliga auf einen Sieg. Dem Traditionsklub von der Elbe droht der erste Bundesliga-Abstieg.