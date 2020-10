Krawietz/Mies im Halbfinale von Wien

Köln (SID) - Die French-Open-Sieger Kevin Krawietz/Andreas Mies haben beim ATP-Turnier in Wien das Halbfinale in der Doppelkonkurrenz erreicht. In der Neuauflage des Endspiels von Paris setzte sich das Duo aus Coburg und Köln gegen Mate Pavic/Bruno Soares (Kroatien/Brasilien) 6:1, 4:6, 10:8 durch und darf weiter auf seinen fünften Turniersieg hoffen. In der Vorschlussrunde treffen "KraMies" auf Lukasz Kubot/Marcelo Melo (Polen/Brasilien) oder Jürgen Melzer/Edouard Roger-Vasselin (Österreich/Frankreich).