Kretzschmar bemängelt: Handball ist nicht hip

Köln (SID) - Der frühere Handball-Nationalspieler Stefan Kretzschmar hat die seiner Meinung nach unzureichende Außenwirkung seiner Sportart bemängelt und vor allem den fehlenden Bezug zum Bereich esport kritisiert. "Wir sind eben nicht hip", sagte der 45-Jährige im Gespräch mit der FAZ: "Wir haben den Sprung nicht geschafft, den der Basketball geschafft hat, der ist wesentlich hipper, jugendlicher, jünger als wir."

Kretzschmar (r.): Handball muss hip werden © SID

Das liege unter anderem daran, "dass wir in EA Sports nicht stattfinden, dass wir nach wie vor kein vernünftiges Handballspiel haben, das man an der Playstation spielen kann", sagte Kretzschmar. Das sei aber in der heutigen Zeit eine absolute Grundvoraussetzung: "Da müssten wir all unser Geld zusammennehmen, um eine Kooperation mit Sony oder EA Sports einzugehen, damit wir in die Wohnzimmer der Kids kommen."

Es gebe außerdem noch einen "ganz entscheidenden Faktor" im Vergleich zu früher: "In den 90ern war es völliger Usus, dass Studenten, die Sportlehrer werden wollen, Handball als Mannschaftssport unterrichten. Heute kommen die Studenten in die Schulen und entscheiden sich in den meisten Fällen lieber für Basketball."

Damit der Handball erfolgreich bleibt, sei es "elementar, dass es ein Schulsport bleibt und wieder mehr wird. Den Kampf, den kämpfen wir an den Universitäten, um unsere Sportlehrer", sagte Kretzschmar.