Kretzschmar vermisst Typen im deutschen Sport

Köln (SID) - Ex-Handballer Stefan Kretzschmar vermisst im deutschen Sport echte Typen. "Alle gehen ihren gemütlichen Weg, keiner streckt den Kopf höher heraus, als er muss", sagte Kretzschmar im Interview mit t-online.de.

Kretzschmar bemängelt fehlende Identifikationsfiguren © SID

Den Grund dafür sieht er jedoch nicht bei den Sportlern selbst. "Für jeden Kommentar bekommst du eins auf die Fresse. Wenn du eine polarisierende Meinung hast, finden die 50 Prozent scheiße", sagte der 45-Jährige und ergänzte: "Für alles, was dich von der Masse abhebt, erntest du einen Shitstorm. Dem setzt sich kein Profisportler aus."

Daher gebe es in Deutschland immer weniger Identifikationsfiguren. "Wenn wir über Persönlichkeiten reden, haben wir in Deutschland in den letzten 20 Jahren vielleicht zwei Hände voll davon. Zum Beispiel Dirk Nowitzki, Michael Schumacher oder Wladimir Klitschko", sagte Kretzschmar. Die Sportler seien inzwischen alle eigene Marken: "Überall Interviews zu geben, ist heute nicht mehr notwendig, um in der Öffentlichkeit stattzufinden. Das kontrollierst du heute über deine eigene Social-Media-Seite."