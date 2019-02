Kreuzbandriss: Nürnberg im Abstiegskampf ohne Zrelak

Nürnberg (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg muss im Abstiegskampf ohne Stürmer Adam Zrelak (24) auskommen. Der Slowake zog sich im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu und fällt mehrere Monate aus. Zrelak hatte zuletzt fünfmal in Folge in der Startelf der Franken gestanden, in dieser Saison erzielte er in 14 Ligaspielen zwei Tore.

Adam Zrelak fällt voerst mit einem Kreuzbandriss aus © SID

"Das ist natürlich eine extrem bittere Nachricht für uns und vor allem für Adam, der zuletzt kontinuierlich gute Leistungen gezeigt hat", sagte Trainer Boris Schommers: "Wir wünschen ihm eine bestmögliche Genesung und sind uns sicher, dass er gestärkt wieder zurückkommen wird."