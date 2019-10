Kreuzbandriss: Saison-Aus für Österreicherin Schild

Sölden (SID) - Für Skirennläuferin Bernadette Schild aus Österreich ist der alpine Weltcup-Winter nach einem Sturz im Auftaktrennen bereits zu Ende. Die 29 Jahre alte Slalom-Spezialistin zog sich am Samstag im zweiten Durchgang des Riesenslaloms in Sölden/Österreich einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu. Wie der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) mitteilte, sollte Schild noch am Samstag in Innsbruck operiert werden.