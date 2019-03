Kreuzbandriss: Saison für Skispringerin Straub beendet

Köln (SID) - Die Skispringerin Ramona Straub (Baiersbronn) fällt nach ihrem Sturz beim Weltcup in Oslo mehrere Monate aus. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag vermeldete, zog sich die 25-Jährige am Sonntag im ersten Einzel der Raw-Air-Premiere in Norwegen einen Riss des vorderen Kreuzbandes zu.

Saison für Ramona Straub beendet © SID

"Ramona muss die Saison aufgrund der Verletzung leider beenden", sagte Mannschaftsarzt Dr. Florian Porzig. Straub soll in München operiert werden, sobald die Reizung im Knie abgeklungen ist.