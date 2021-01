Kreuzbandriss: WM-Saison für Skicrosserin Maier vorzeitig beendet

München (SID) - Schwerer Schlag für die deutschen Skicrosser: Daniela Maier hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für den Rest der WM-Saison aus. Die 24-Jährige aus Urach hatte als Zweite in Val Thorens/Frankreich kurz vor Weihnachten die bislang einzige Podestplatzierung für den Deutschen Skiverband (DSV) in diesem Winter eingefahren.

Daniela Maier (links) verpasste den Finallauf ums Podest © SID

Laut einer Verbandsmitteilung muss auch Daniel Bohnacker wegen eines Bandscheibenvorfalls weiter pausieren. Tim Hronek kehrt dagegen nach einer Handverletzung zum Weltcup in Idre Fjäll/Schweden ab Mittwoch zurück. Dorthin wurden nach der Corona-bedingten Absage der WM in China auch die Titelkämpfe verlegt, die nun am 13. Februar stattfinden sollen.