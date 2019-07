Kreuzbandriss bei Nürnberger Misidjan

Nürnberg (SID) - Virgil Misidjan (25) wird dem Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg monatelang fehlen. Der Niederländer erlitt laut Vereinsauskunft im Training am Donnerstag einen Kreuzbandriss und einen Anriss des Innenbandes im rechten Knie. Der Offensivspieler, der in der Bundesligasaison auf 23 Einsätze (1 Tor) gekommen war, soll am Montag operiert werden.