Krimi gegen Australien: Überragender Gasol führt Spanien ins WM-Finale

Köln (SID) - Spanien spielt in China dank großer Ausdauer und NBA-Champion Marc Gasol um seinen zweiten Weltmeistertitel im Basketball. Angeführt vom Center der Toronto Raptors setzte sich der Goldmedaillengewinner von 2006 im Halbfinale gegen Australien nach zweimaliger Verlängerung mit 95:88 (80:80, 71:71, 32:37) durch und bekommt es am Sonntag (14.00 Uhr MESZ/MagentaSport) in Peking im Endspiel mit Frankreich oder Argentinien zu tun. Damit blieb den "Boomers" die Revanche für das verlorene Duell um Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 verwehrt.

Marc Gasol erzielte 33 Punkte © SID

Wie vor drei Jahren in Brasilien, als Spanien 89:88 gewann, begegneten sich die beiden bis dahin im Turnier ungeschlagenen Mannschaften zunächst auf Augenhöhe. Ab dem zweiten Viertel machten die Australier dem dreimaligen Europameister aber zunehmend mit ihrer starken Defensive das Leben schwer und zogen nach der Pause erstmals zweistellig davon (50:39/26. Minute). Doch die Spanier kämpften sich ins Spiel zurück.

Australiens Topscorer Patty Mills von den San Antonio Spurs (32 Punkte) erzwang mit einem erfolgreichen Freiwurf die erste Overtime, Gasol auf der Gegenseite mit zwei Treffern von der Linie die zweite - und die Spanier hatten den längeren Atem. Gasol (33 Punkte) machte 23 Sekunden vor Schluss mit dem Korb zum Endstand den Sieg perfekt. Asien bleibt für die Iberer ein gutes Pflaster. Ihren ersten WM-Titel holten sie in Japan.

Durch den Erfolg hat Gasol die Chance, als zweiter Spieler im gleichen Jahr NBA-Champion und Weltmeister zu werden. Zum bislang einzigen Mal war dies 2010 Lamar Odom gelungen. Nach dem Triumph mit den Los Angeles Lakers holte der heute 39-Jährige damals in der Türkei mit dem Team USA den Titel.