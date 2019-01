Kristina Vogel: Keine Pläne für Parasport-Karriere

Frankfurt/Main (SID) - Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel hat weiterhin keine konkreten Pläne für eine Parasport-Karriere. Die seit ihrem schweren Trainingsunfall querschnittsgelähmte Sportlerin sagte beim Neujahrsempfang des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) im Frankfurter Römer, dass sie für derlei Überlegungen noch nicht bereit sei.

Vogel denkt noch nicht an eine Parasport-Karriere © SID

"Der Querschnitt bringt viele neue Dinge mit sich, ich will erst mal so viele coole Sachen ausprobieren", sagte Vogel. Sie müsse sich zudem für ambitionierten Sport "erst mal wieder körperlich in die Lage versetzen".

Sie stelle momentan fest, dass viele Dinge auch mit Handicap funktionierten, "aber anders", sagte Vogel: "Dafür stehe ich: Das Leben kann viele Tiefen bieten, aber wenn man daran glaubt, kann es immer wieder besser werden." Momentan falle sie "des Öfteren" aus ihrem Rollstuhl, sie komme "notgedrungen aber auch wieder rein".