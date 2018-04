Kristofferson gewinnt auch zweiten Lauf der Rallycross-WM

Montalegre (SID) - Titelverteidiger Johan Kristoffersson hat auch den zweiten Lauf der Rallycross-WM gewonnen. Der VW-Pilot aus Schweden setzte sich im portugiesischen Montalegre bei Schneefall vor Rallye-Rekordweltmeister Sebastien Loeb (Frankreich) im Peugeot und seinem Markenkollegen Petter Solberg aus Norwegen durch. Der zweimalige DTM-Champion Mattias Ekström (Schweden/Audi), Rallycross-Champion von 2016, schied im Halbfinale aus.

Johan Kristoffersson siegte vor Sebastien Loeb © SID

In der Rallycross-WM messen sich die Piloten in ihren rund 580 PS starken Fahrzeugen auf einem Rundkurs mit wechselndem Streckenbelag aus Asphalt und Schotter. Anders als bei der klassischen Rallye treten die Starter in direkten Duellen gegeneinander an.

Insgesamt stehen in diesem Jahr zwölf Events auf dem Programm, beim vorletzten Lauf macht die Serie am 13./14. Oktober auf dem Estering nahe Hamburg Station.