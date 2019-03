Kritik an Kroos und Casemiro: Real wirft A-Junioren-Coach raus

Madrid (SID) - Champions-League-Sieger Real Madrid hat sehr empfindlich auf Kritik an den Real-Assen Toni Kroos und Casemiro durch A-Junioren-Coach Alvaro Benito reagiert. Der 42-Jährige wurde kurzerhand rausgeworfen, weil er bei Cadena Ser in der Sendung "Carrusel Deportivo" gesagt hatte: "Leute wie Toni Kroos oder Casemiro dürften eigentlich nicht spielen."

Auch Toni Kroos wurde von Alvaro Benito kritisiert © SID

Der 2014er-Weltmeister Kroos war beim 0:3 im Pokal-Halbfinalrückspiel gegen den FC Barcelona am Mittwoch auch von Ex-Real-Profi- und Trainer Bernd Schuster harsch kritisiert worden. "Über meinen Landsmann spreche ich schon gar nicht mehr. Kroos ist in diesem Moment ein Dieseltraktor, er trabt nur vor sich her und macht nichts", hatte Schuster erklärt.

Benito, der in den 1990er-Jahren zum Profi-Kader der Königlichen zählte, soll laut Medienberichten durch Real-Ikone und Schalkes Ex-Star Raul (41) ersetzt werden. Zurzeit betreut der einstige Torjäger des spanischen Rekordmeisters erfolgreich die C-Junioren Reals.