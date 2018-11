Kroatien in England ohne Rakitic

London (SID) - Fußball-Vizeweltmeister Kroatien muss im wichtigen Spiel der Nations League am Sonntag in England (15.00 Uhr/DAZN) auf Mittelfeldstar Ivan Rakitic verzichten. Der 30-Jährige vom FC Barcelona leidet an einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel und ist bereits zu seinem Klub zurückgereist. Das teilte Barcelona am Samstag mit. Der Ex-Schalker Rakitic habe die Verletzung beim Sieg gegen Spanien (3:2) am vergangenen Donnerstag erlitten.

Barcelonas Ivan Rakitic wird Kroatien in England fehlen © SID

Für Kroatien und England geht es im Wembley-Stadion um den Einzug in die Endrunde der Nations League und gleichzeitig gegen den Abstieg in die B-Liga. Ein Sieg bedeutet für die Teams jeweils den Einzug ins Finalturnier, bei einem Unentschieden ist Spanien Gruppensieger. Der Verlierer des Spiels steht als Absteiger aus der Top-Division fest.