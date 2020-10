Kroatien vor 7000 Fans gegen WM-Champion Frankreich

Zagreb (SID) - Vize-Weltmeister Kroatien wird am Mittwoch (20.45 Uhr) in der Nations League in der Neuauflage des WM-Endspiels von 2018 gegen WM-Champion Frankreich vor 7000 Zuschauern in Zagreb spielen. Dies berichtete die Agentur AFP. Das Maksimir-Stadion fasst 35.000 Sitzplätze, somit ist die Arena voraussichtlich zu einem Fünftel gefüllt.