Krösche hat den Kampf um Schick noch nicht aufgegeben

Berlin (SID) - Sportdirektor Markus Krösche von RB Leipzig hat den Kampf um Stürmer Patrik Schick noch nicht aufgegeben. Bislang konnte sich Leipzig mit AS Rom nicht auf eine Transfersumme für den Tschechen einigen.

RB Leipzig hat noch keine Einigung mit Rom erzielt © SID

"Es ist ja schon seit längerer Zeit so, dass wir Schwierigkeiten haben, uns auf eine Lösung zu einigen. Grundsätzlich sind wir weit auseinander, aber man wird sehen, ob wir uns noch einigen", sagte Krösche in Estoril, wo sich die Mannschaft auf das Viertelfinale der Champions League am Donnerstag gegen Atletico Madrid (21.00 Uhr/Sky und DAZN) vorbereitet.

Die Bild-Zeitung hatte berichtet, dass der Wechsel bereits geplatzt sei und Schick zurück nach Rom müsse. RB hatte die Kaufoption über 29 Millionen Euro verstreichen lassen und will den 24-Jährigen, der in der vergangenen Saison mit zehn Toren in 22 Ligaeinsätzen im Leipziger Trikot zu überzeugen wusste, lieber erneut ausleihen.